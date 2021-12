Grazi fala sobre suposta reconciliação com Cauã Reymond

Após quase um ano separados, os atores Cauã Reymond e Grazi Massafera estão passando muito mais tempo juntos. Apesar de estarem mais próximos, a atriz nega os boatos de uma possível reconciliação. Eles se separaram em meio a rumores de um caso do ator com a atriz Isis Valverde.

Segundo o o jornal 'O Dia', Grazi teria falado nos bastidores do programa em que apresenta, no GNT, que mantém uma relação saudável e amigável com Cauã, com quem tem uma filha de 2 anos, a pequena Sofia.

No mês passado, Grazi foi vista tomando sol bem à vontade no condomínio de Cauã, no Rio de Janeiro.

