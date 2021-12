Grazi embarca para curso de interpretação na Espanha

A atriz Grazi Massafera embarca na noite deste sábado, 20, para Madri, na Espanha, onde participa de um curso de interpretação durante um mês.

Ela será uma das alunas do "coach" Juan Carlos Corazza, que também trabalha com atores como Javier Bardem e Penélope Cruz. Segundo o colunista do Uol Flávio Ricco, a viagem de Grazi vai contra os rumores de que ela teria desistido da oportunidade por causa da suposta reconciliação com Cauã Reymond. A filha do casal, Sofia, vai acompanhar a mãe nesta nova empreitada.

A atriz está entre os 18 participantes selecionados para o curso, que recebeu a inscrição de mais de duas mil pessoas de diferentes países.

Por conta da viagem, ela deixou gravada a segunda temporada do programa "Superbonita", que começa nesta segunda-feira, 22, no canal fechado GNT.

Entre as convidadas do programa estão Angélica, Débora Nascimento, Mariana Rios, Isabelli Fontana e Luiza Brunet, entre outras.

