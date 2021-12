Grazi e Flávio Canto estão se conhecendo melhor

Grazi Massafera e o ex-judoca e apresentador Flávio Canto estão se conhecendo melhor. De acorco do o portal UOL, os dois se aproximaram durante a gravação da temporada de verão do programa "Estrelas", de Angélica, em novembro do ano passado.

Na época, no entanto, a atriz ensaiava uma reconciliação com o ex-marido Cauã Reymond, pai de sua filha Sofia, de 2 anos, e não deu muito espaço para o apresentador (ex-marido de Fiorella Mattheis).

A nova aproximação entre Grazi e Canto surgiu depois dos boatos de que a atriz estava solteira novamente. Ainda segundo a publicação, Angélica foi o cupido do casal.

