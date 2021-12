Grazi e Cauã são vistos juntos em bailinho de Carnaval

Grazi Massafera e Cauã Reymond podem estar criando uma relação de amizade. De acordo com informações do jornal Extra, desta segunda-feira, 24, os dois foram vistos juntos em um baile de Carnaval, no Rio de Janeiro, no último sábado, 22.

O ex-casal acompanhou a filha Sofia, de apenas um aninho, que foi fantasiada. Cauã foi embora sem beijar a ex-mulher, apenas com um aceno e só depois disso a loira aceitou posar com os fãs.

Grazi, inclusive, estreia como apresentadora do Superbonita, no GNT, em abril, e gravou as chamadas do programa nesta segunda. Em fotos postadas no Instagram dos bastidores, ela aparece segurando uma rosa e fazendo 'carão'.

Separados desde setembro do ano passado, Cauã estaria namorando a atriz Isis Valverde, com quem começou a se envolver durante as gravações da minissérie Amores Roubados.

