Grazi e Cauã renovam visto americano; nova lua de mel?

Grazi Massafera, na terça-feira, 12, e Cauã Reymond, na última sexta, 8, renovaram o visto para viajar aos Estados Unidos. Até a babá da filha do casal, Sofia, de 2 anos, teve que ir ao consulado americano no Rio de Janeiro para regularizar o visto.

A atitude dos dois levantou as suspeitas de que eles estão planejando uma viagem juntos para tentar salvar o casamento, que já teria terminado. Segundo o jornal O Dia, Cauã estaria querendo retornar para a atriz e ex-BBB, mas Grazi estaria irritada por ter sido traída.

No auge da informação da separação, no final de outubro, Grazi foi para a cidade natal dela, Jacarezinho, no Paraná. Enquanto isso, Cauã continuava frequentando os eventos sem usar mais a aliança. Isis Valverde, apontada como pivô da separação, foi criticada e chegou a emitir uma nota oficial negando o fato.

adblock ativo