Grávida, Sophie afirma que está preocupada com a zika

A epidemia do zika vírus tem deixado muita gente preocupada, até mesmo os famosos. Grávida de cinco meses do seu primeiro filho, a atriz Sophie Charlotte revelou sua preocupação com o vírus, que pode causar a microcefalia nos bebês.

"Tenho que tomar muito cuidado agora com isso e ficar bem alerta, pois se trata de uma epidemia. Antes de ser fitness, temos que cuidar mais da nossa saúde. Eu uso repelente o tempo todo e cuido muito da minha casa para que não tenha nenhum tipo de foco", disse Sophie ao site Ego.

Casada com o ator Daniel de Oliveira, Sophie contou que ainda não preparou nada para a chegada do bebê. "Estava muito focada nos cuidados das coisas do casamento, todos aqueles detalhes e por isso não planejei nada sobre o quartinho nem as coisas, mas já vou começar a ver isso logo", relatou a artista.

Nos últimos dias, a atriz tem feito o lançamento do filme "Reza a Lenda". Com uma pegada "Mad Max", Sophie interpreta uma mulher forte, que faz parte de um grupo de motoqueiros do sertão. O filme, que também tem a participação de Cauã Reymond, mostra o grupo viajando pelas estradas do nordeste, em busca de uma santa milagrosa que faz chover.

Veja o trailer do filme:

