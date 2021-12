Grávida de 3 meses, Deborah Secco já pensa no segundo filho

Deborah Secco nem experimentou a maternidade ainda e já pensa no segundo filho. Grávida de três meses da primeira filha, Maria Flor, Secco revelou ao programa "Mãe da Natureza", no Youtube, que já pensa no próximo. "Para mim, o que me importa nesse momento é a nossa família, a nossa vida, a nossa casa, o que nós três juntos (ela, o namorado, o baiano Hugo Moura, e a bebê que está esperando) vamos construir. Depois, nós quatro, porque eu quero emendar no segundo filho. Vou ter a Maria Flor com 36 anos, não dá para esperar muito. E irmão é o maior presente que um pai pode dar para um filho. Eu vou dar esse presente para a minha filha, não vou deixar ela sem irmão. Tenho uma ligação muito forte com a minha irmã, e eu quero muito que a Maria Flor tenha uma irmã assim", disse.

Deborah, que diariamente posta algo relativo à gestação de Maria Flor, brincou com a polêmica de que a filha só receberá visitas após os três meses de vida. "Eu digo que estou ficando uma louca, neurótica, porque eu não quero visita, quero que seja um momento nosso, meu dela e do Hugo, que a gente possa ficar os três na nossa casa, no nosso ritmo", afirmou.

