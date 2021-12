Gravação de Mulheres Ricas tem encontro de Val e Narcisa

As gravações da segunda temporada do reality show Mulheres Ricas, encerradas nesta sexta-feira, 14, foram marcadas pelo encontro de Narcisa Tamborindeguy e Val Marchiori, rivais na primeira temporada do reality.

O elenco da nova edição do programa da Band se reuniu em uma casa de eventos em Alphaville, São Paulo, para prestigiar uma apresentação do sertanejo Leonardo.

Narcisa e Val trocaram farpas em no encontro. "Ai, hello, estou com saudade", disse Val ao ver a concorrente, que a cortou: "Ai, que falsidade", disse Narcisa. A edição 2013 de Mulheres Ricas vai ao ar na Band a partir de 7 de janeiro.

adblock ativo