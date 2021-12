Gracyanne Barbosa rebate críticas ao corpo musculoso dela

A esposa de Belo, Gracyanne Barbosa, decidiu responder às críticas sobre o corpo musculoso que mantém na base de muita malhação. Neste sábado, 6, ela usou o Instagram para mandar um recado aos críticos. Confira abaixo o desabafo:

"Não importa o que digam, que mulheres não podem ter músculos, que pra ser feminina tem que ter barriga. Só quem vive o #lifestyle sabe o quanto é gratificante ver os resultados,que são lentos, árduos, você sentirá vontade de desistir, mas a cada superação você verá que só depende de você, eu me sinto feliz por ter hábitos alimentares saudáveis e com isso inspirar pessoas a mudar seu estilo de vida e, com isso, ter um auto confiança muito maior, amor próprio, determinação, fé, garra,vontade, não só pra alcançar o corpo que deseja, mas em todos os sentidos da sua vida. Eu LUTO pelo que acredito e não vou mudar por causa de hipocrisia de ninguém, quem está nessa sintonia contem comigo porque eu conto com vocês, quem vive outro estilo de vida, por favor sumam daqui"

