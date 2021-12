Graciella Carvalho posta foto seminua na rede social

Na madrugada desta segunda-feira, 19, a modelo Graciella Carvalho postou uma imagem que deixou os fãs marmanjos de queixo caído. A foto, divulgada no Instagram, pode ser considerada uma prévia do ensaio de Graciella para a revista "Sexy". "Falta uma semana para a minha revista 'Sexy' ir para as bancas. Estão curiosos?", escreveu a morena, que fez questão de exibir sua marquinha de biquíni.

adblock ativo