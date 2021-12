"Governo de total felicidade", diz Silvio Santos ao anunciar candidatura à presidência

O apresentador Silvio Santos anunciou na noite deste domingo, 21, durante o "Jogo das três pistas", do seu programa na SBT, que irá se candidatar à presidência da República. "Prometo um governo de total felicidade para as pessoas menos favorecidas", declarou.

Sem demonstrar se o discurso era sério ou brincadeira, Silvio ainda afirmou que a iniciativa partiu após a candidatura de Luciano Huck.

"Eu não estava mais pensando em política, mas depois que o Luciano Huck se candidatou eu fiquei muito chateado e eu acho que vou me candidatar. Pois, eu estou com 86 anos, estou muito mais maduro, tenho agora decisões muito mais adultas e estou convencido que o governo na minha mão seria um governo de total felicidade para as pessoas menos favorecidas", prometeu.

Silvio também aproveitou a oportunidade para ironizar a situação do ex-presidente Lula. "Se ele não ver o sol quadrado, ele pode se candidatar também", disse o apresentador, que tem demonstrado apoio as reformas promovidas pelo atual presidente, Michel Temer.

