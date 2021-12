"Gosto de homem que fala 'você é uma delícia'", diz panicat

A panicat Carol Dias é a estrela da edição do aniversário de 21 anos da revista Sexy, que chega às bancas em novembro.. A gata, que mostra o bumbum na famosa "câmera 18" do programa, fez algumas revelações à revista. "Eu gosto de homem sedutor, com pegada, que fala 'puta, meu, você é uma delícia, sua gostosa', mas não precisa ser um puta cara vulgar também", disse.

Solteira, a beldade revelou qual é as posição sexuais que mais gosta. "Eu adoro ficar por cima, adoro por cima e de quatro, né? É unanimidade, né?", completou em entrevista à Sexy.

