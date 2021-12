Glória Perez transmite força a Regina Dourado pelo Twitter

O estado de saúde da atriz baiana Regina Dourado, que está internada no Hospital Português vítima de um câncer, tem movimentado as redes sociais. No Twitter, famosos e fãs mandam mensagem de solidariedade para a artista. "Nossa querida Regina Dourado está muito mal!! Vamos mandar muita força pra ela!!", postou a autora de Salve Jorge, Glória Perez. A atriz interpretou Graça na novela América, de 2005, escrita por Glória.

A atriz Antônia Fontenelle também deixou mensagem no microblog. "Lamentando muito pela querida Regina Dourado, uma vez quase fizemos uma peça juntas, mas ela ja estava temerosa pela sua saúde.", revelou.

Os fãs da atriz também se manifestaram pelo Twitter. "Uma lástima o quadro da atriz baiana Regina Dourado, que Deus faça o melhor a ser feito.", postou Rodrigo Estrela. Já Celso de Carvalho se solidarizou com a família também:"Força para Regina Dourado, Paulo Dourado, Cacá Dourado, toda a família e amigos!".

adblock ativo