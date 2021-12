Globo terá especial de fim de ano com Ivete e Claudia Leitte

Segundo informações do colunista Bruno Astuto, da revista "Época", as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que se apresentaram juntas neste domingo, 18, no The Voice Brasil, comandarão um especial de fim de ano na TV Globo.

De acordo com a publicação, as artistas protagonizariam o especial em 2012. Porém, por causa de problemas com a agenda cheia, o projeto foi adiado para o próximo ano.

