Globo não renova contrato de Thammy Miranda, diz coluna

O sucesso da personagem Jô na novela Salve Jorge não foi suficiente para a Globo renovar o contrato com Thammy Miranda. Segundo a coluna Outro Canal, a filha de Gretchen chegou a ser cotada para a nova edição do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, mas a emissora descartou a ideia.

Thammy declarou à coluna que não chegou a ser convidada para o quadro.

