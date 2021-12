Globo impede que Claudia Leitte participe do Teleton

Os cantores Daniel e Claudia Leitte, jurados do "The Voice", foram impedidos pela Globo de participar do programa social Teleton, promovido pela emissora SBT e que ajuda a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). A informação foi confirmada pela direção do programa, que deve ir ao ar em novembro.

Ao saber da notícia, a apresentadora Eliana, que é a nova embaixadora do Teleton, manifestou-se em entrevista."Vim e não houve nada. Acho que as Pessoas não entenderam ainda o que é o Teleton", contou ela, que era contratada da Record na época.

