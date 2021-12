Globo cancela Carnaval de atores de Em Família

O atraso na entrega dos textos e problemas com falta de frente de capítulos fez a Globo cancelar o Carnaval dos atores da novela Em Família.

O elenco, segundo o site Noticias da TV, terá que passar o feriado da festa à disposição da emissora e as gravações ocorrerão normalmente, como se fossem dias comuns. Os atores já foram alertados de que não poderão viajar.



A notícia, no entanto, não agradou e deixou o elenco revoltado. Com a determinação da emissora, os artistas não puderam fechar presenças em camarotes e espaços VIPs, principalmente aqueles que foram convidados para o Carnaval de Salvador.

Trabalhar nesses dias de festa significa prejuízo para os atores, que ganham cachê para desfilar simpatia em eventos.

Apesar da notícia, Bruna Marquezine está confirmada como uma das celebridades que marcarão presença no Camarote Brahma, em Salvador.



O roteiro das gravações dos próximos dias de Em Família sairá nesta sexta-feira, 27, mas todos estão alertados que serão rodadas cenas da novela sexta, sábado, segunda, terça e quarta normalmente.

