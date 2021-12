Gisele posta foto do 1º desfile da carreira em tom de adeus

A modelo Gisele Bündchen publicou foto no Instagram do seu primeiro desfile, aos 14 anos, e agradeceu a oportunidade de ter iniciado a carreira nas passarelas nesta quarta-feira, 15. Ela também escreveu que, após 20 anos de estrada, se sente privilegiada por fazer o último desfile, no São Paulo Fashion Week, nesta quarta, às 20h30.

Na publicação, Gisele ainda revelou que, mesmo se afastando das passarelas, não irá abandonar a indústria da moda. Em março de 2015, ela já havia declarado que iria se aposentar das passarelas e apostar em "projetos especiais", além de ter mais tempo para ficar com os seus dois filhos, Vivian e Benjamin, e o marido Tom Brady, ídolo do futebol americano.

De acordo com a revista "Forbes", Gisele é a modelo mais bem paga do mundo e só em 2014 embolsou por volta de US$ 47 milhões. Em sua trajetória, a gaúcha já faz campanhas para várias grifes, como Alexander Wang, Balenciaga, Valentino, Victoria's Secret, Versace e Lous Vuitton. Atualmente, ela desfila para a marca Colcci.

