Gisele Bundchen se achava estranha no começo da carreira

A modelo Gisele Bündchen revelou, nesta sexta-feira, 22, que se achava "estranha" no começo de sua carreira. Em seu perfil oficial do Facebook, ela respondeu a uma pergunta sobre o padrão de moda a que ela teve que se encaixar, superando as críticas de forma positiva.

Ela escreveu: "Quando eu comecei a trabalhar, era muito jovem, tinha 14 anos e me achava meio estranha. Assim como tinham pessoas que gostavam de algo em mim, muitas achavam todos os tipos de defeito, como meu peito e nariz, que eram considerados grandes para os padrões da moda".

Ela ainda disse que, apesar de se chatear com os comentários, nem cogitou a possibilidade de passar por alguma intervenção plástica. Pelo contrário, usou o conselho de seu pai para alavancar a sua auto-estima e seguir adiante.

"As críticas me deixavam triste, mas mudar o meu nariz ou qualquer outra coisa não era uma opção. Lembro que, na época, meu pai me disse: "Gisele, quem tem personalidade tem nariz grande e você tem muita personalidade". Isso fez me sentir melhor", contou.

A loira respondeu às críticas com mais sucesso ainda e afirmou que transformou todas as desaprovações em incentivo para seu trabalho: "No final das contas, acredito que essas críticas foram uma benção na minha vida, pois me incentivaram a trabalhar duro, focar em outras qualidades que tinha, descobrir meus melhores ângulos e sempre dar o meu melhor. Percebi que a beleza física, era e sempre será apenas uma questão de gosto".

Em recente entrevista ao programa de Ana Maria Braga, Após um jejum de dois anos das passarelas brasileiras, Gisele Bündchen, que desfilou na São Paulo Fashion Week pela Colcci, falou da emoção que era pra ela desfilar em seu pais.

"É muito legal, eu me sinto em casa aqui! A energia de desfilar no Brasil não existe, eu nunca senti o que eu sinto aqui desfilando em nenhum outro lugar do mundo", comentou.

