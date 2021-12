Gisele Bündchen posa nua para publicação francesa

A top brasileira Gisele Bündchen, de 33 anos, posou nua para a nova edição da revista francesa Lui. Na imagem, registrada pela dupla de fotógrafos Mert & Marcus, a modelo aparece na piscina, em cima de uma boia e com a pele bem bronzeada.

E os trabalhos de Gisele não param por aí. Recentemente, a top foi escolhida para ser o novo rosto da campanha do icônico perfume Chanel nº 5, que deve ir ao ar no final deste ano. Gisele foi escolhida por "sua beleza natural e feminilidade moderna", segundo declarou a grife na imprensa. Pelo trabalho, a beldade receberá R$ 18,4 milhões. Nicole Kidman, Brad Pitt e Marilyn Monroe também já foram estrelas da campanha.



Gisele também foi convidada pela Fifa para entregar a Taça do Mundo à seleção campeã da copa 2014, que acontece no Brasil. A modelo ainda não anunciou se aceitará o convite.

Confira mais fotos do ensaio feito pela dupla Mert & Marcus:

adblock ativo