A modelo aposentada Gisele Bündchen negou que seu casamento esteja em crise. "Eu estou muito feliz. Acho que a família é uma coisa muito importante e eu amo a família", resumiu a brasileira durante entrevista para o "Fantástico" neste domingo, 1º.

De acordo com a imprensa norte-americana, Gisele e Tom Brady estão separados, fato que é negado pelo casal. A crise teria sido provocada por uma viagem do jogador com o ator Ben Affleck e a babá Christine Ouzounian para Las Vegas. Inicialmente, a babá, que trabalhava para Ben, foi apontada como pivô da separação dele com Jennifer Garner. Mas imagens dela com os anéis de Tom Brady fizeram surgir questionamentos sobre uma possível traição do jogador.

Vida

Durante a entrevista, Gisele também teve uma crise de choro ao lembrar da cadela Vida, que morreu em 2014. Ela disse que a Yorkshire foi sua única companheira no início da carreira. "Era ela que dava todo amor. Não tinha outro lugar para o amor, tinha muita inveja", contou.

Da Redação Gisele Bündchen nega crise no casamento

adblock ativo