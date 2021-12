Gisele Bundchen lança linha sensual de lingerie

A modelo brasileira Gisele Bundchen vestiu roupas íntimas para promover sua própria linha de lingerie, que está sendo lançado em São Paulo e Rio de Janeiro.

A linha da estrela chama-se Gisele Intimates e a modelo é a própria cara da marca. Numa das imagens, Gisele, de 33 anos, veste lingerie rosa fúcsia de renda e um par de sapatos de salto alto preto.

Com uma câmera do fotográfica na mão e seu cabelos louros soltos para, a modelo olha para um lado e brinca de chutar as pernas.

A marca por enquanto só será vendida no Brasil, mas dev ganhar o mundo se for sucesso no País. Confira mais fotos abaixo:

