Gisele Bündchen faz último desfile da carreira no SPFW

Gisele Bündchen vai encerrar a carreira, pelo menos desfilando, na próxima edição do São Paulo Fashion Week, que acontece de 13 a 17 de abril. Ela estará presenta no desfile da Colcci, marca na qual faz propaganda desde 2005 (exceto 2011 e 2013).

No ano passado, a top model trouxe o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, para assistir à apresentação. Gisele, que tem 34 anos, dos quais 20 de carreira, vai continuar trabalhando com moda, mas fazendo apenas campanhas, sem mais desfiles.

Dinheiro, com certeza não vai faltar para a modelo. Há 12 anos, ela lidera as listas anuais de modelos mais bem pagas no mundo. Só em 2014, ela faturou US$ 106 milhões, segundo a Forbes.

adblock ativo