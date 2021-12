Gisele Bündchen faz tratamento a base de sangue em editorial

Gisele Bündchen, capa da edição de junho da revista Vogue Itália, aparece fazendo um tratamento de beleza um tanto inusitado no editorial da publicação intitulado "Luxury" ("Luxo", em tradução livre). Em umas das fotos, a top brasileira aparece aplicando sangue no rosto e tirando foto do tratamento com o próprio celular.

O procedimento estético é chamado de Selphyl, mas ficou popularmente conhecido como Vampire Facelift, e foi feito recentemente pela socialite Kim Kardashian, que também fez questão de registrar o momento. O objetivo da nova técnica é estimular a proliferação de células e regenerar os tecidos do corpo. O sangue é retirado da própria pessoa antes dela ser submetida ao procedimento.

As aplicações do Vampire Facelift já chegaram ao Brasil, porém ainda não tem a aprovação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Além de aplicar sangue no rosto, o editorial ainda traz a top brasileira pousando nua e em diversos outros tratamentos estéticos, ironizando mulheres obstinadas na busca pela beleza ideal.

