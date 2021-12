Gisele Bündchen é a modelo mais bem paga do mundo

Gisele Bündchen foi apontada pela revista Forbes como a modelo mais bem paga do mundo. De novo. A brasileira lidera a lista desde 2002. Segundo a publicação, a modelo de 34 anos recebeu, no último ano, US$ 47 milhões - já descontados os impostos.

Outra brasileira aprece bem colocada na lista. A baiana Adriana Lima empatou com Doutzen Kroes em segundo lugar. Ambas ganharam US$ 8 milhões. O ranking completo conta ainda com Kate Moss, (US$ 7 milhões), Kate Upton (US$ 7 milhões), Miranda Kerr (US$ 7 milhões), Liu Wen (US$ 7 milhões), Hilary Rhoda e Alessandra Ambrosio (US$ 5 milhões), Natalia Valdianova (US$ 4 milhões), Carolyn Murphy (US$ 4 milhões), Karlie Kloss (US$ 4 milhões), Jourdan Dunn (US$ 4 milhões), Anja Rubik (US$ 3,5 milhões), Cara Delevingne (US$ 3,5 miilhões), Candice Swanepoel (US$ 3 milhões), Joan Smalls (US$ 3 milhões), Erin Wasson (US$ 3 milhões), Erin Heatherton (US$ 3 milhões), Lindsey Wixson (US$ 3 milhões) e Daria Werbowy (US$ 3 milhões).

adblock ativo