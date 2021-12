Gisele Bündchen desfila barrigão em praia dos EUA

A modelo Gisele Bündchen escondeu quanto pode sua gravidez. Agora, na reta final da gestação, resolveu relaxar um pouco. Neste domingo, 4, a modelo brasileira foi fotografa à vontade, com o barrigão à mostra, enquanto curtia uma praia de Miami, nos Estados Unidos. A top não revela o sexo nem o nome que dará ao segundo filho.

