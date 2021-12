Apesar da Seleção Brasileira ter ficado de fora da final da Copa do Mundo 2014, algumas estrelas brasileiras, como a modelo Gisele Bündchen, estão felizes por participar da cerimônia de encerramento e da entrega da premiação ao campeão do mundial, neste domingo, 13, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Gisele deu o ar da graça no estádio na véspera da decisão e mostrou que está muito animada com a festa. De vestidinho preto e pés descalços, a modelo se divertiu e ensaiou alguns passos de dança na grama.

Gisele terá a responsabilidade de levar a chave da caixa onde estará guardada a taça do Mundial.

O jogo da final da Copa do Mundo acontece às 16 horas, com uma disputa entre Alemanha e Argentina.



Assista ao vídeo:

Da Redação Gisele Bündchen dança no gramado do Maracanã. Assista!

adblock ativo