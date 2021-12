Gisele Bündchen dá à luz uma menina em parto humanizado

A brasileira Gisele Bündchen deu à luz uma menina nesta quarta-feira, 5, em sua casa, nos Estados Unidos, em um parto humanizado. A criança se chama Vivian Lake e é fruto do relacionamento da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Pelo seu perfil no Facebook, na manhã desta sexta-feira, 7, Gisele escreveu que "nos sentimos abençoados por poder experimentar o milagre do nascimento mais uma vez e somos eternamente gratos pela oportunidade de sermos pais de outro pequeno anjinho. Vivian Lake nasceu em casa, no dia 5 de dezembro. Ela é saudável e cheia de vida. Obrigada a todos pelo suporte e boas vibrações. Desejamos a vocês e suas famílias muitas bênçãos".

Vivian é o segundo filho da modelo brasileira. O primeiro é Benjamin, 2 anos.

