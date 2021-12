Gisele Bündchen começa o dia com aula de yoga

A modelo brasileira Gisele Bündchen começou a manhã desta terça-feira, 14, com uma aula de yoga e desejando energia para todos os seus seguidores. Ela publicou o início do seu dia em seu perfil no Instagram.



"Uma linda maneira de começar o dia, praticando yoga com a minha amiga Cristina Kalyani Paes. Desejo a todos um dia cheio de alegria!", escreveu a modelo na legenda da foto.

Não é novidade que top adora praticar atividades ao ar livre. Recentemente, Gisele publicou uma foto onde aparecia andando a cavalo em uma área de praia.

