Gisele Bündchen aparece só de tênis e nada mais em editorial

Em boa forma (como sempre), a modelo brasileira Gisele Bündchen é a estrela da capa de novembro da revista Vogue Paris. No editorial, ela aparece em uma versão dupla (e pra lá de sensual). Em uma das fotos, divulgado pela própria modelo nesta segunda-feira, 21, no Instagram, Gisele exibe o corpo calçando apenas com um par de tênis. Do outro lado, na mesma imagem, ela aparece com um macacão Versace.

