Giovanna Ewbank e Gagliasso posam sensuais para revistas

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, posaram de forma sensual, para a edição de junho das revistas "Trip" e "TPM", respectivamente. O ensaio duplo durou cerca de seis horas, e o galã só não ficou totalmente pelado porque a Giovanna não deixou. "Por mim, tiraria tudo", contou.

Durante os cliques, o casal comentou sobre sexo, ciúmes e traição. Gagliasso comentou sobre as características da mulher.

"A Giovanna é muito espontânea, não tem filtro, isso me atrai. Ela fala tudo na hora, é autêntica, íntegra, uma grande amiga", afirmou Gagliasso.

Quando perguntado sobre o envolvimento com a modelo Carol Francischini, em 2012, o ator disse que o episódio apenas serviu para fortalecer a relação.

"Só fortaleceu a relação que tenho hoje com a minha mulher, que é mais sincera e real. Se a gente passou por tudo junto, nada superficial vai nos abalar. A gente acredita um no outro, se admira, e sabe que amadureceu com tudo o que viveu", disse.

Giovanna Ewbank não poupou palavras para falar sobre o marido. "É um cara muito sedutor, o papo dele é bom, ele tem opinião para tudo. Isso foi o que me conquistou.", disse.

Sobre o ciúme, a atriz revelou que às vezes surge, mas eles conversam a respeito e tudo se resolve. A atriz afirma odiar "DR".

"Às vezes, rola um ciuminho de alguma coisa, mas é difícil. Não gosto de ter DR, acho um saco. Quando alguma coisa incomoda, a gente avisa um ao outro: 'Ó, aquilo não achei legal'", contou.

Giovanna Ewbank posou para a "Trip" (Foto: Divulgação | Daniel Aratangy | Revistas Trip/Tpm)

Bruno Gagliasso posou para a "TPM" (Foto: Divulgação | Daniel Aratangy | Revistas Trip/Tpm)

