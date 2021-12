Giovanna Antonelli estampa capa de revista em abril

Giovanna Antonelli vai estampar a capa da revista Nova no mês de abril. A atriz, no ar com a personagem Clara de Em Família (Globo), vai mostrar a boa forma e a beleza que conquistou ao longo dos seus 38 anos.

A atriz posou para as lentes do fotógrafo Christian Gaul no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A produção ficou por conta do hairstylist Marco Antônio de Biaggi.

