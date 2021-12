Gilmelândia grava programa de Fátima Bernardes

A cantora Gilmelândia foi uma das convidadas da apresentadora Fátima Bernardes no programa diário dela na Rede Globo. Bem à vontade nos bastidores, Gil aproveitou para tirar fotos com Margareth Menezes, que estava participando da atração ao vivo, e com a atriz Isis Valverde, o escritor Nelson Motta e a anfitriã Fátima Bernardes, que vão participar da gravação do "Encontro com Fátima Bernardes".

O tema do programa é "Recomeço" e vai ao ar no dia 1 de janeiro de 2013.

