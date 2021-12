Gilmelândia é a convidada da banda Duas Medidas nesta quinta

A apresentação da banda Duas Medidas nesta quinta-feira (9), no Lolita Lounge, no Rio Vermelho, terá a participação da cantora Gilmelândia, que anda sumida de shows em Salvador. Em sua segunda temporada de ensaios de inverno, o grupo promete contagiar o público com músicas em uma pegada mais intimista. A festa tem início às 22h.

adblock ativo