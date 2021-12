Gilberto Gil pode deixar hospital ainda esta terça

Gilberto Gil, de 72 anos, foi internado no Hospital Sírio Libanês,em São Paulo, na noite desta segunda-feira, 3. De acordo com a assessoria do artista, Gil deu entrada no hospital para realizar exames de rotina e seu "check up" anual.

O cantor e compositor baiano deve deixar a unidade médica assim que os exames forem concluídos. Há possibilidade que isso ocorra ainda nesta terça, afirmou a assessoria, que negou ter sido identificado uma possível alteração cardíaca em exames já realizados.



Por conta da preocupação dos fãs, a assessoria postou uma mensagem nas redes sociais do cartor: "Queridos fãs e amigos, estamos recebendo inúmeros telefonemas e e-mails para saberem da saúde de Gil. Fiquem tranquilos, ele está no Sírio Libanês, em São Paulo, apenas para exames de rotina anual e está tudo bem. Obrigada a todos pelo carinho", diz a nota.

