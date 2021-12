Gilberto Gil fica enlouquecido com show de Beyoncé

O baiano Gilberto Gil foi à loucura durante a apresentação da cantora Beyoncé, que aconteceu em Paris, na França, nesta quarta-feira, 24. A declaração foi dada pela mulher do cantor, a produtora Flora Gil, ao relatar o fato para Preta Gil pelas redes sociais.

"O duro foi tirar seu pai dali! Ele enlouqueceu com Beyoncé num grau master mega blaster", escreveu Flora. O baiano está no continente europeu para divulgação do documentário Viramundo - Uma Viagem Musical com Gilberto Gil, do cineasta suíço Pierre-Yves Borgeaud, em vários países.

