Gilberto Gil está confirmado no ensaio de Luiz Caldas

O cantor Gilberto Gil é mais um convidado confirmado para o ensaio de Luiz Caldas, dia 10, no Museu du Ritmo. Ele se juntará a Saulo e Carlinhos Brown. "Saulo representa a nova geração. Com Brown, eu homenageio o compositor. Então faltava este artista (Gil) que fez uma música universal com a cara da Bahia, que é uma grande referência para mim", afirma Luiz.

