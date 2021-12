Gilberto Gil e Flora passarão réveillon no Rio

Pela primeira vez depois de muitos anos, Flora e Gilberto Gil não passarão as festas de final de ano em Salvador. O casal, que no ano passado trocou a bela casa do Horto Florestal por um apartamento na Mansão Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, não irá reunir a família na noite de Natal na Bahia, como sempre fez. A quebra da tradição foi por um motivo justo. O cantor vai se apresentar em companhia de Stevie Wonder, na Praia de Copacabana, no Rio, nos dias 23 e 25 próximos.

Assim, a troca de presentes da família será mesmo na casa do casal no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. No começo do ano, a família Gil muda de malas e bagagens para a capital baiana para dar início aos trabalhos de montagem do camarote Expresso 2222 que será decorado pelo artista visual pernambucano, radicado nos Estados Unidos, Romero Brito.

