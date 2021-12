Gilberto Gil agradece apoio dos fãs nas redes sociais

O cantor Gilberto Gil demonstrou sua gratidão aos fãs por meio das redes sociais. Após uma internação para realizar uma série de exames de rotina, o baiano agradeceu as mensagens positivas que recebeu em uma foto publicada na sua conta do Instagram.



Na imagem, Gil segura um cartaz com a frase "Fiquei feliz em receber o carinho de vocês. Aquele Abraço, Gilberto Gil".



A repercussão da foto foi tão positiva quando as mensagens enviadas ao cantor. A internauta Suzete Melo, por exemplo, deixou o seu recado. "E eu fiquei muito feliz em saber que você está bem. Muita saúde sempre!", desejou ela.



Ainda sobrou espaço para muitas declarações de amor ao ídolo. "Te amamos muitooo muitooooo muitooooooo", publicou a internauta Maria Eduarda.



Já Jéssica Queiroz, de Curitiba, profetizou: "Divino!!! Gil vai pra lá dos 100!!!!".

