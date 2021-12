Gil fala sobre casamento da filha: "foi quase tudo presente"

Gilberto Gil falou sobre o casamento da filha, Preta Gil, durante o lançamento de um modelo de automóvel, que aconteceu no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em entrevista ao site Ego, Gil confirmou que quase toda a festa do casamento, que aconteceu na noite da última terça-feira, 12, foi presenteada por pessoas com quem Preta trabalha.

"Não foi isso não. Ela não teria esse dinheiro para gastar. A Preta ganhou muitas coisas das pessoas, foi quase tudo da festa de presente. São pessoas que trabalham com ela. Agora, se ela tivesse esse dinheiro, teria gastado sim. A festa foi a cara dela", disse o cantor quando indagado sobre a repercussão que o valor do casamento, orçado em R$ 2 milhões, causou nas mídias e nas redes sociais.

O pai coruja ainda comentou sobre a emoção de ter a filha se casando. "Ela foi a primeira filha que casou de verdade com essa coisa toda que ela merece. Fiquei muito feliz e emocionado. Entrei na igreja com ela e o filho dela, meu neto. Foi lindo e eu até chorei", afirmou.

