Gianecchini leva 'bolo' de ex-mulher em lançamento de livro

Marília Gabriela, a presença mais esperada no lançamento da biografia de Reynaldo Gianecchini, simplesmente não apareceu.

Rumores davam conta de que a ex-mulher do ator estaria incomodada com um dos assuntos abordados no livro, que diz respeito ao boato de que Gianecchini teve um caso com o filho caçula dela.



Gabi achou desnecessário isso ter sido citado na biografia do galã. Se ela fosse ao lançamento, certamente iria chover perguntas dos jornalistas sobre o tema.

