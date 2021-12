Gian não paga pensão e tem prisão decretada

A Justiça de Barueri, na Grande São Paulo, decretou a prisão do cantor Gian, da dupla sertaneja Gian e Giovani, por falta de pagamento de pensão alimentícia para o filho que ele tem com a ex-mulher. Maria Cláudia Alonso cobra cerca de R$ 90 mil do cantor. A defesa do sertanejo afirmou que Gian passa por dificuldades financeiras e não pode pagar os R$ 10 mil mensais exigidos pela ex.

