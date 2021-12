GGB repudia declaração de Joelma contra o casamento gay

O Grupo Gay da Bahia (GGB) emitiu neste sábado, 30, nota de repúdio contra as declarações da cantora Joelma, vocalista da banda Calypso, contra o casamento gay. Segundo a nota, as declarações da artista sobre orientação sexual, homossexualidade e LGBTs presta um desserviço à sociedade e estimula a intolerância coletiva contra cerca de 10% da população brasileira.

"Como se não bastasse a homofobia e racismo do deputado Marcos Feliciano, titular da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, vem a cantora sob uma pseudo interpretação da bíblia, acusar e discriminar os LGBTs", lamenta Marcelo Cerqueira, presidente do GGB.

A polêmica teve inicio quando a cantora foi perguntada por uma revista de circulação nacional sobre a legião de fãs gays, que inclusive fazem dublagem de suas músicas em boates e casas de shows. Joelma foi categórica na sua afirmação intolerante. "Tenho muitos, mas a Bíblia diz que o casamento gay não é correto, e sou contra". A cantora acrescentou que, caso tivesse um filho gay, "lutaria até a morte para fazer sua conversão". Na mesma entrevista, Joelma ainda disse já ter visto muitos gays se regenerarem. "Conheço mães que sofrem pelos filhos gays. É como um drogado tentando se recuperar".

O presidente do GGB reforça que em uma democracia todos tem direito a expressar seus pontos de vista, mas esse direito tem um limite, que é o do respeito ao outro: "Como formadora de opinião e, ainda, vangloriando-se de uma pseudo fé cristã, ela não tem o direito de semear o ódio contra uma população que já sofre por tanta incompreensão", afirma Cerqueira.

Na nota divulgada pelo GGB, o presidente da entidade lastima que a cantora não tenha entendido o papel das artes como instrumento de libertação das mentes e como "eixo básico importante na criação de climas favoráveis que promovem a felicidade humana em um mundo que caminha para o individualismo".

Fechando o documento, o GGB pede ainda à toda comunidade que faça um protesto contra a artista, sugerindo à Rede Globo que substitua a música de abertura do programa Tapas e Beijos, cantada por Joelma, por outra canção de um artista mais comprometido com a causa dos direitos humanos e do respeito ao próximo, independente de sua raça, credo ou orientação sexual. "Considerando que a postura pública da cantora destoa daquela dos atores e da produção do programa, que faz humor elegante e sofisticado na emissora", finaliza o texto.

