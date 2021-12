GGB convida Daniela Mercury para ser rainha da parada gay

A atitude de Daniela Mercury em assumir sua homossexualidade em público nesta quarta-feira, 3, é considerada corajosa por militantes do movimento gay de Salvador. Segundo o fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB), Luiz Mott, a iniciativa da cantora, que está namorando a jornalista Malu Verçosa, condiz com sua postura na sociedade, uma vez que ela sempre lutou pela livre orientação sexual.

"O romance [de Daniela] é o grand finale de uma ópera maravilhosa que é sua vida na defesa da livre orientação sexual", afirmou Mott, acrescentando que ela "é, sem dúvida, a cantora mais politicamente correta do Brasil". O professor titular de antropologia da Ufba antecipou ainda que, pela ação pró-gay, a artista será convidada para ser a madrinha da Parada Gay de Salvador deste ano, que acontecerá no segundo domingo de setembro.

Daniela também já será agraciada com o Oscar Gay - prêmio criado pelo GGB para homenagear as personalidades que mais contribuem para a defesa dos diretos dos homossexuais no País.

"Que este gesto de Daniela sirva de estímulo para que outras cantoras que ainda continuam no armário, como Gal Costa e Margareth Menezes, possam assumir sua sexualidade", afirma Mott.



