Gérard Depardieu se envolve em acidente de carro em Moscou

O ator francês Gérard Depardieu se envolveu em um acidente de carro em Moscou nesta terça-feira, 25, quando um táxi bateu na Mercedes que o levava em seu país por adoção, a Rússia, onde ele está filmando.

O ator de 64 anos, de filmes como "Green Card - "Passaporte para o Amor" e "Cyrano de Bergerac", saiu ileso e posou para fotos com policiais de trânsito em imagens mostradas no portal Lifenews.ru.

Depardieu, que ganhou cidadania russa do presidente Vladimir Putin em janeiro, depois de criticar um planejado imposto de 75% sobre os milionários na França, aparentemente não estava dirigindo durante o acidente em Moscou.

Ele foi proibido de dirigir durante seis meses por um tribunal francês no início deste mês, depois que se descobriu que ele tinha ingerido três vezes o limite permitido de álcool quando caiu de uma lambreta no ano passado.

O ator mais conhecido da França, cujo estilo de vida e comportamento excêntrico provocaram mais manchetes do que sua carreira no cinema nos últimos anos, foi duramente criticado por ter abandonado seu país quando recebeu um abraço e um passaporte de Putin.

Mas Depardieu, que é proprietário de um vinhedo no Vale do Loire, disse que não deixou a França por causa do imposto.

Depardieu está filmando atualmente um thriller chamado "Turquoise" em Moscou e na província da Chechênia, ao sul da Rússia, com a atriz britânica Elizabeth Hurley.

