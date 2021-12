Gerald Thomas ironiza brincadeira com Nicole Bahls

O diretor de teatro Gerald Thomas respondeu nesta sexta-fira, 12, em seu blog, às críticas que recebeu na imprensa e nas redes sociais por causa do incidente-brincadeira que protagonizou com a ex-panicat Nicole Bahls durante lançamento de seu novo livro. Ao ser entrevistado pelo humorístico, Thomas apalpou a agora repórter e tentou levantar seu vestido.

Na resposta aos que o criticaram, Gerald Thomas foi sarcástico: "Vem uma menina, de (praticamente) bunda de fora, salto alto de "fuck me", seios a mostra, dentro de um contexto chamado PANICO e eu (que não deixo me intimidar e gosto desse pessoal) entro no jogo e viro as cartas - e os intimido ! (que nada! Brincadeira também!) (TUDO BRINCADEIRA, GENTALIA HIPOCRITA que abriu uma facebook Page e debate e me massacra e passa dias editorializando e "moralizando"uma questão tão simples e tão absolutamente inútil".

Leia a íntegra da resposta abaixo ou acesse o post no blog do diretor

"PANICO - much ado about nothing - all in good faith

O programa se chama "PANICO" ! E eles vem com tudo! Mas são gente finíssima. Depois das brincadeiras, cameras e luzes apagadas, nós nos damos as mãos (tanto em SP quanto aqui no Rio) e rimos de tudo, nos damos abraços e falamos "valeu, foi ótimo!".

Um dia depois, a imprensa ESCROTA (mas é o trabalho dela), explora somente o lado sensasionalista da coisa: "GERALD THOMAS ESTUPRA NICOLE BAHLS!!"

ORA BAHLS!!!

Vem uma menina, de (praticamente) bunda de fora, salto alto de "fuck me", seios a mostra, dentro de um contexto chamado PANICO e eu (que não deixo me intimidar e gosto desse pessoal) entro no jogo e viro as cartas - e os intimido! (que nada! Brincadeira também!) (TUDO BRINCADEIRA, GENTALIA HIPOCRITA que abriu uma facebook Page e debate e me massacra e passa dias editorializando e "moralizando"uma questão tão simples e tão absolutamente inútil:

Eu, Gerald Thomas, faço a olho nu, na frente dos fotógrafos, das câmeras, das luzes, o que esse bando de carecas e pseudo moralistas gostaria de estar fazendo atrás de portas fechadas, com as luzes apagadas! EYES WIDE SHUT

End of Story.

Somos todos da classe teatral e nossa função é apontar as VOSSAS falhas. E se VOCES se revoltam TANTO, então, já fico contente porque os alertei pra alguma coisa. O que? SIM:

1-a mulher não é um objeto. Mas não deveria se apresentar como tal

2-E os homens jamais deveriam se utilizar desse objeto de forma alguma

Seja como for: a única coisa que REALMENTE FIZ foi; tentar levantar a saia de Nicole Bahls e, pela expressão da cara dela nas fotos, she must have had a bahls!

Gerald Thomas"

