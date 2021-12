George Clooney e Amal se casaram em cerimônia privada

O astro de Hollywood, ganhador do Oscar, George Clooney, casou-se com Amal Alamuddin, uma advogada britânica de origem libanesa, informou o agente do ator neste sábado. "George Clooney e Amal Alamuddin se casaram neste sábado, 27, em uma cerimônia privada em Veneza, Itália", anunciou Stan Rosenfield, agente de Clooney.

A noiva, de 36 anos, trabalhou na área de direitos humanos, representando, inclusive, o fundador do site WikiLeaks, Julian Assange.

Clooney, de 53 anos, foi proprietário de uma casa no norte da Itália durante anos. Ele já foi casado antes, com a atriz Talia Balsam, que atua no seriado de TV "Mad Men", mas o casal se separou em 1993, antes de ele interpretar o doutor Ross, no seriado "Plantão Médico", papel que o levou ao status de símbolo sexual.

