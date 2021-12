Genro de Sílvio Santos pode ser preso por não pagar pensão

O marido de Silvia Abravanel, filha de Sílvio Santos, pode ser preso por não cumprir com o pagamento da pensão alimentícia, segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia. O cantor sertanejo Edu Pedroso, da dupla Téo & Edu, é pai de Sophie, de 2 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Ainda segundo a coluna, Silvia tem falado entre as amigas que a mãe da criança teria sido prostituta na Itália e que está aproveitando a situação para tirar dinheiro do seu atual marido.

Silvia e Edu se casaram em dezembro do ano passado em uma cerimônia reservada, em Moema, São Paulo.

