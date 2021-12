Geisy Arruda está grávida, sozinha e feliz

Geisy Arruda está assustada. O motivo? Uma gravidez que não esperava. A loira está com dez semanas de gestação.

Em entrevista ao site Ego, na manhã desta sexta-feira, 9, Geisy contou que já desconfiava, mas só confirmou recentemente.

"Desconfiei quando atrasou a menstruação a primeira vez, mas demorei um mês para fazer o exame de farmácia. O exame deu positivo, não acreditei e comprei mais dois, que também deram positivo. Não contente, fiz exame de sangue que deu positivo também. Fiquei muito assustada porque eu não esperava, não planejava, estava em crise com meu namorado. Minha primeira reação foi negar para todo mundo, foi um período difícil de aceitação. Eu não estava pronta para ser mãe", entregou.

A ex-peoa já engordou oito quilos e acrescentou que seu médico recomendou repouso, pois ela teve um sangramento: "Passei muito nervoso, tive febre e um sangramento: "Minha gravidez está sendo conturbada porque meu médico disse que necessito de cuidados, tenho de ficar de repouso, e eu enjoo muito e tenho muito mal-estar".

Geisy, que namorava o ex-jogador e empresário Ricardo de Souza, afirmou que os dois não estão mais juntos, e, segundo a publicação, eles não se falam desde sábado, 3.

"Ele ficou feliz, já desconfiava. Mas não estamos juntos porque brigamos muito; Mandei mensagem e ele não me respondeu. Eu estou sozinha, sem auxílio algum. Está sendo muito difícil".

Mesmo com toda a novidade, a loira garante que está feliz: "Mas apesar de tudo estou feliz, começando a me acostumar com a ideia de ser mãe. Meus seios estão maiores, minhas calças não entram mais. Eu só tenho guarda-roupa justo, então não posso usar mais 90% dele. Estou quase sem roupa".

