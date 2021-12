Gaúcha vence concurso de bumbum mais bonito de revista

A gaúcha Bianca Borba, 22 anos, tem o bumbum mais bonito do Brasil, segundo o voto popular do concurso Preferência Nacional, organizado pela revista Playboy. Ela vai posar nua para a edição de fevereiro da revista.

Ao contrário das candidatas do Miss Bumbum Brasil, que faziam o estilo mais "gostosonas", Bianca mostra um corpo mais natural. Ela é modelo e mora em Esteio, no Rio Grande do Sul, e namora o sortudo empresário Douglas Evangelista.

